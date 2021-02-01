المشيشي: مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هي سياسة دولة

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال زيارة أداها اليوم الاثنين غرة فيفري 2021 إلى مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هي سياسة دولة فإلى جانب الهيئات هناك هياكل قضائية تتعاطى مع هذه الملفات ودور الحكومة دعمها بالإمكانيات الضرورية، وفق تعبيره.

وبخصوص آداء اليمين للوزراء الجدد، أكّد رئيس الحكومة أن المسار المتبع دستوري في ظل صلاحيات دستورية واضحة، معربا عن أمله في أن يتمكّن الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب في التحوير الأخير من أداء القسم ومباشرة مهامهم في أقرب الآجال حتّى ينكبّوا على ما يهمّ التونسيين في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة.

واعتبر المشيشي أن زيارة اليوم لمقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تندرج في إطار الوقوف على جاهزية الهيئة والاطلاع على ظروف العمل بها مع وضع كل الإمكانيات المتاحة على ذمّتها لتسهيل عملها الاستقصائي خاصة في مسألة البيانات وتأمين المعطيات الشخصية حسب الضوابط القانونية والفنية.

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