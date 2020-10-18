المشيشي: من لم يلتزم بتسعيرة تحليل كوفيد19 ستُتّخذ قرارات غلق بشأنه

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار له مع القناة الوطنية الأولى بث مساء اليوم الأحد، أنه من سيُواصل عدم الانضباط لتسعيرة تحليل كوفيد 18 سيتم اتخاذ قرارات بخصوصهم تصل إلى حدّ الغلق.

وقال المشيشي إن الدولة عندما تضطر إلى إجراءات قصوية من نوع التسخير وتحديد التسعيرة فإنها ستلجأ لذلك .

كما أعلن المشيشي أنه تم إدراج كميات إضافية من التحاليل السريعة تمكن من تعديل السعر، مذكرا بأنه تم تحديد تسعيرة موحدة لتحاليل كوفيد 19.

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