المشيشي: نتفهم الغضب والاحباط ولكن الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة والنهب

أعرب رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الثلاثاء، عن تفهمه للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للغضب والاحباط الذي يشعر به الشباب المحتج في مختلف الجهات، ومشددا في الآن ذاته على أن حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة والخلع والنهب وتهشيم الممتلكات العامة والخاصة .

وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم تطبيق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة .

وقال المشيشي إن الدولة ممثلة في الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الشباب منذ عقود بعقلية سلطوية وهو ما أدى إلى انسداد شبه كلي لقنوات الحوار وغياب لتفهم حقيقة تطلعاته ومفهومهم لدولة تمكنهم من الإبداع والابتكار.

وشدد المشيشي على أن الفريق الحكومي الموجود مقر بضرورة التعامل مع الشباب كقوة اقتراح للحلول لفهمهم الجيد لواقع العالم في القرن الـ21 ومتطلبات النجاح فيه.

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