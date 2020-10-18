المشيشي: نحن في حرب وحالة طوارئ والوضع الصحي صعب جدا

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار له مع القناة الوطنية الأولى بُثّ مساء اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، أن الوضع الصحي صعب جدا ومرشح في البقاء على الشكل ذاته خلال المدة القادمة .

وقال المشيشي إننا في حرب وحالة طوارئ، مؤكدا أن القضاء على فيروس كورونا يتطلب مجهودا مجتمعيا تنحرط فيه الدولة والمواطن والمنظمات الوطنية .

واعتبر رئيس الحكومة أن هناك مشكلة بيروقراطية في تونس ومشكل في التصرف في الهبات والاعتمادات والهبات المتأتية من الخارج، حيث يتم التصرف فيها بطريقة كلاسيكية لا تتحسس صعوبة المرحلة.

وأكد رئيس الحكومة أن صندوق 1818 لمجابهة الفيروس لم يُصرف منه أي مليم حين وصل الحكم.

كما أشار المشيشي إلى أنه قرر تخصيص 4 آلاف مليار لخلاص ديون الدولة، مشددا على ضرورة أن تفي الدولة بتعهداتها وتقوم بخلاص ديونها لإعادة ثقة المتعاملين معها فيها.

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