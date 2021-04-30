المشيشي: نسعى لاقتراض 4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في حواره مع وكالة رويترز اليوم الجمعة 30 افريل 2021 ، إن تونس بحاجة الى قرض مالي من صندوق النقد الدولي من اجل مواجهة ازمتها المالية و تسعى الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات .

و توقع رئيس الحكومة ان تستمر المفاوضات مع الشريك المالي لحوالي شهرين، معبرا عن ثقته في قدرة تونس على الحصول على الدعم المالي الذي سيساعدها خلال الأزمة الاقتصادية و التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19 .

كما شدد المشيشي على ضرورة توحيد كل الجهود في تونس، معتبرا أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب استغلالها لإنقاذ الاقتصاد.

و أوضح رئيس الحكومة أن تونس تبحث على برنامج قرض مدته ثلاث سنوات ، مشيرا الى متانة الاتفاقات التي يجريها مع النقابات العمالية و التي ستسمح بالحصول على التمويلات اللازمة .

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