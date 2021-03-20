المشيشي: نعمل بكل جدية وبجهد متواصل على تقليص حدة الأزمة



أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 20 مارس 2021، بضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بالمنستير، على حفل إحياء الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال بحضور والي المنستير وعدد من نواب الجهة والمسؤولين الجهويين.

وقال المشيشي: « أردنا أن يحمل العيد الخامس والستون للاستقلال لمسة وفاء وعرفان للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ورسالة وحدة لكل التونسيين.

كما ذكّر هشام مشيشي بوقفة الشعب التونسي والتفافه « يدا واحدة » لنصرة قضية وطنه العادلة بما مكنه من قهر الصعاب وتحقيق النصر، داعيا التونسيين والتونسيات وخاصة منهم الأجيال الشابة، الى النهج على منوال الآباء والأجداد وأن لا يقفوا عند « ماذا أعطاني الوطن » والبحث بصدق عن « ماذا يمكن ان يقدموه هم لهذا الوطن. »

وكان لرئيس الحكومة لقاء مع عدد من المناضلين تبادل خلاله جملة من الآراء والأفكار، حول بعض المسائل المتعلقة أساسا بظروف عيشهم وانتظاراتهم وإمكانية مساهمتهم في معاضدة جهود الحكومة بخصوص تنمية الحس المواطني وتدعيم اللحمة الوطنية.

واكد رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن الوضع يستدعي التفاف الجميع حول قضايانا الوطنية الحارقة والانكباب استعجاليا على استشراف الحلول الناجعة وتنفيذها لرفع الرهانات المحدقة بالوطن قبل فوات الأوان.

وأشار المشيشي إلى أن حكومته تعمل بكل جدية وبجهد متواصل على تقليص حدة الازمة وانها مصغية تمام الاصغاء لمطالب كل فئات المجتمع وغير مستهينة باي منها، ولكنها الى جانب ذلك مؤمنة ان نجاحها في بلوغ الأهداف المرسومة مرتبط شديد الارتباط بمدى مساهمة كل الفاعلين والتفافهم حول تحقيقها.

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