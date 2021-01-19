المشيشي والطبوبي: يجب الإحاطة بالشباب الذي فقد الأمل في بلاده

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وتناول اللقاء بالخصوص الوضع الذي تمر به بلادنا اليوم وخاصة الاحداث الاخيرة.

واعتبر رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه يجب الاحاطة بالشباب الذي فقد الأمل في بلاده واتجه الى الهجرة غير النظامية واستقطبته بؤر التوتر مؤكدين أن بلادنا لها مستقبل اذا اعتمدت على كفاءات شبابها وابنائها.

ودعا هشام مشيشي ونور الدين الطبوبي الى ضرورة تأطير الشباب تأطيرا جيدا حتى يكونوا عنصرا فعالا وقيمة مضافة في المجتمع ويساهموا في النهوض ببلادهم.

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