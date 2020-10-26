المشيشي يأذن بتخصيص جلسات وزارية لمعالجة ملف التنمية بالجهات الداخلية



أشرف صباح اليوم الاثنين، رئيس الحكومة هشام مشيشي على اجتماع الديوان الذي خصٌص لدراسة أولويات عمل رئاسة الحكومة للفترة المقبلة.

وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة، بتخصيص عدد من الجلسات الوزارية لمعالجة ملف التنمية بالجهات الداخلية ومتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات السابقة في هذا الشأن.

وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة انطلاق هذه الجلسات بداية شهر نوفمبر، وعلى أهمية تحمل الدولة لمسؤوليتها المحورية في تنمية هذه الجهات والتحسين الفعلي لظروف عيش المواطنين داخلها، كما أوصى بإشراك الأطراف الاجتماعية في هذا المجال.

كما تقرر أن تهتم هذه الجلسات في مرحلة أولى بالأوضاع التنموية بكل من ولايات قفصة ومدنين وجندوبة على ان تضبط لاحقا روزنامة خاصة بالولايات الاخرى.

كما أكّد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في تفعيل القرارات المتخذة لفائدة ولاية قبلي خلال الجلسة التي أشرف عليها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 والتي ضمت عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة.

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