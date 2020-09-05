المشيشي يأذن لعدد من وزراءه بالتوجه الفوري للجهات المتضررة من الأمطار

أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت، لعدد من الوزراء بالتوجه الفوري للجهات المتضررة و معاينة عمل اللجان الجهوية للنجدة و مجابهة الكوارث و القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإقتضاء وذلك في إطار متابعة الأوضاع في الجهات التي تشهد نزولا متواصلا للأمطار.
والوزراء المعنيون هم:
- توفيق شرف الدين وزير الداخلية: ولاية سوسة.
- كمال الدوخ وزير التجهيز و الإسكان و البنية التحتية: ولاية المهدية.
- عاقسة البحري وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري: ولاية القيروان
- محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية: ولاية المنستير.
- مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية و البيئة : ولاية سيدي بوزيد.
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