المشيشي يأذن لعدد من وزراءه بالتوجه الفوري للجهات المتضررة من الأمطار

أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت، لعدد من الوزراء بالتوجه الفوري للجهات المتضررة و معاينة عمل اللجان الجهوية للنجدة و مجابهة الكوارث و القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإقتضاء وذلك في إطار متابعة الأوضاع في الجهات التي تشهد نزولا متواصلا للأمطار.

والوزراء المعنيون هم:

- توفيق شرف الدين وزير الداخلية: ولاية سوسة.

- كمال الدوخ وزير التجهيز و الإسكان و البنية التحتية: ولاية المهدية.

- عاقسة البحري وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري: ولاية القيروان

- محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية: ولاية المنستير.

- مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية و البيئة : ولاية سيدي بوزيد.

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