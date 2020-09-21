المشيشي يأمر بتكثيف الحملات الأمنية لفرض استعمال وسائل الوقاية وحمل الكمامات

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة مع وزير الداخلية توفيق شر ف الدين والقيادات الأمنية العليا.

وخصٌص هذا الاجتماع للتداول في الوضع الأمني العام ومتابعة الأبحاث في العملية الارهابية الأخيرة بأكودة، وتقييم منسوب التهديدات الارهابية واستعدادات المؤسسة الأمنية للتعاطي معها.

كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق الى الاجراءات المتخذة في اطار مكافحة جائحة كوفيد-19، وفي هذا الاطار أعطى رئيس الحكومة تعليماته بتكثيف الحملات الامنية الرامية الى فرض استعمال وسائل الوقاية وحمل الكمامات في الفضاءات العامة واماكن التجمعات وفي وسائل ومحطات النقل وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي وكل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين وتقديم خدمات لهم.

كما أسدى المشيشي تعليماته الى كل الادارات العمومية بمنع دخول أي مواطن غير حامل للكمامة.

وأكد هشام مشيشي في السياق ذاته، على مزيد توفير وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، وإعطاء الأولوية القصوى لأبناء وزارة الصحة والمؤسسة الأمنية جنود الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.

كلمات البحث :الحملات الأمنية;المشيشي;وقاية