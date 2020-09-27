المشيشي في زيارة غير معلنة إلى مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير

أدى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأحد، زيارة تفقدية غير معلنة إلى قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

وعاين رئيس الحكومة بالمناسبة جاهزية هذا القسم من حيث إيواء المرضى بفيروس كوفيد 19 وأستمع إلى الإطارات الطبية وشبه الطبية خاصة بهذا القسم من حيث النقائص الصحية واللوجستية والبشرية به وبمختلف أقسام المستشفى.

وأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعته وضعية المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير وقسم الإنعاش بصفة خاصة للوقوف على مدى جاهزيته من حيث إيواء مرضى كوفيد 19 مبرزا الحرص على تدعيم الإجراءات والقرارات المعلنة لفائدة الجهة للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة منها مضاعفة عدد أسرة الإنعاش وزيادة عدد أسرة الأكسيجين وتركيز المركز الجهوي لإيواء مصابي كورونا وغيرها من البرامج لفأئدة القطاع الصحي بالولاية.

وأشار رئيس الحكومة بالمناسبة إلى أهمية تدعيم الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى لمعاضدة جهود مختلف الأسلاك الطبية بهذه المؤسسة الاستشفائية الهامة بالجهة.

كما تحادث رئيس الحكومة بالمستشفى مع عدد من ممثلي المجتمع المدني واستمع إلى أهم الإشكاليات التقنية واللوجستية والبشرية وإلى ظروف عمل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإطارات والعملة واعدا بالنظر فيها وتحسينها في أسرع الآجال وحاثا إياهم على مزيد البذل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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