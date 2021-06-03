المشيشي يتسلم هبة فرنسية متمثلة في 3 وحدات لإنتاج الاوكسيجين

تسلم رئيس الحكومة هشام مشيشي عشية اليوم الخميس، بمطار تونس قرطاج الدولي هبة فرنسية تتمثل في 3 وحدات لإنتاج الاوكسيجين موجهة لمستشفيات صفاقس سيدي بوزيد وتطاوين، ومستلزمات طبية وكمامات واجهزة تنفس اصطناعي بقيمة 3 مليون يورو.

كما ودّع مشيشي ضيفه الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس في ختام زيارته الى تونس.

وكان المشيشي قد رافق الوزير الأول الفرنسي وحرمه في وقت سابق من اليوم، في جولة عبر أسواق المدينة العتيقة زار خلالها جامع الزيتونة وسوق الشواشين.

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