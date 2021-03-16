المشيشي يتسلّم القائمة الاسمية لشهداء الثورة وجرحاها ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي



استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة.

وقدم بودربالة بهذه المناسبة لرئيس الحكومة التقرير الوطني لحقوق الانسان 2016-2019 كما سلمه نسخة من القائمة الإسمية لشهداء ومصابي الثورة.

وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن ملف شهداء وجرحى الثورة مثل أولوية قصوى وملفا أساسيا بالنسبة للحكومة وذلك اعترافا لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن والتحرر من الديكتاتورية وبناء تونس الجديدة.

وشدّد هشام مشيشي على حرص الحكومة على الإيفاء بتعهداتها والعمل على انهاء سنوات من الانتظار والترقب لعائلات الشهداء وجرحى الثورة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة أن رئيس الحكومة أذن بنشر القائمة الإسمية لشهداء ومصابي الثورة، معتبرا أن نشر هذه القائمة يعد حدثا هاما وذو رمزية كبيرة خاصة مع تزامنه مع الاحتفال بعيد الاستقلال.

وأضاف توفيق بودربالة بان نشر القائمة في الرائد الرسمي هو اعتراف رسمي من الدولة بحقوق شهداء ومصابي الثورة، مشيرا في ذات السياق إلى ان اعداد القائمة هو عمل انساني شارك فيه ممثلو عدد من الوزارات ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب إضافة إلى الهيئة.

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