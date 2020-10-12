المشيشي يتلقى مكالمة هاتفية من جوزبي كونتي



تلقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزبي كونتي.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء الايطالي رئيس الحكومة هشام مشيشي بترؤسه للحكومة الجديدة، معربا له عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي، وهناك اكثر من 800 شركة ايطالية منتصبة في تونس.

وجدّد جوزبي كونتي بهذه المناسبة دعم ايطاليا المتجدد لتونس في كل المجالات، وخاصة في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي وشركائها الأوروبيين، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك والتنسيق الثنائي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطية.

كما تم التطرق خلال هذا الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع في ليبيا.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الايطالي في ختام المكالمة دعوة إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي لزيارة إيطاليا في أقرب فرصة لمزيد التشاور وفتح ٱفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين.

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