المشيشي يجتمع مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.

وقدم رئيس الحكومة بهذه المناسبة لمحة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الازمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما استمع هشام المشيشي لاقتراحات السفراء من اجل دفع مناخ الاستثمار في بلادنا و تحسين ترقيمها السيادي.

من جهتهم، أعرب السفراء المجتمعون بهذه المناسبة عن دعمهم واستعدادهم للوقوف الى جانب تونس في مجهوداتها من اجل تجاوز الازمة الاقتصادية، مؤكدين ان نجاح تونس في تجاوز هذه الوضعية هو من نجاح بلدانهم.

كما أعرب السفراء عن دعمهم لتونس في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة مجددين استعدادهم اللامشروط لدعم مجهودات بلادنا لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار.

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