المشيشي يدعو وزراءه إلى ضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهورية وفق ما يليق بها

دعا رئيس الحكومة هشام مشيشي في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق أشغال أول مجلس وزراء مخصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أعضاء الحكومة إلى ضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهورية وفق ما يليق بها، بالايجابية والسرعة المطلوبة على أن يقع التنسيق والإستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة.

وأكد مشيشي أنه لا مجال لإتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي، مشددا على ضرورة بناء وإعادة الثقة مع الشركاء الاجتماعيين والمستثمرين وأصحاب المبادرات الخاصة من أولويات الحكومة.

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