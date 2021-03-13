المشيشي يدعو التونسيين للإقبال بكثافة على التسجيل في منظومة evax للتلقيح

دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح صحفي خلال مواكبته من بنزرت انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا اليوم السبت، مختلف شرائح المجتمع في تونس إلى الإقبال بكثافة على التسجيل في المنظومة المخصصة للتلقيح evax حمايةً للصحة العامة للجميع .

وأبرز رئيس الحكومة الحرص على تجاوز تداعيات جائحة كورونا على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا التركيز وبتضافر جهود الجميع على أولويات المرحلة وبناء الثقة وتلبية حاجيات المواطن وانتظاراته.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية انطلاق عملية التلقيح ضد جائحة كورونا والتي ستستمر دون انقطاع حسب الأوليات المضبوطة للمستهدفين إلى موفى السنة الجارية مع الحرص على بلوغ نسبة خمسين بالمائة من الملقحين كهدف رئيسي بما يمكـّن من اكتساب المناعة اللازمة لعودة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته التنموية والاستثمارية والصناعية والفلاحية والسياحية إلى الدفع نحو الأفضل، مشيرا إلى تواصل عمليات التزود باللقاح من كبريات الشركات العالمية المنتجة والمرخـّص لها من قبل السلطات المعنية في تونس.

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