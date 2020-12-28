المشيشي يدعو لتكثيف حملات المراقبة وإنفاذ القانون على كل مخالف

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني العام بالبلاد في ظل الإجراءات الجديدة التي وقع إقرارها في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وإنفاذ القانون على كل مخالف للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، خاصة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية، مؤكدا على وعي المواطن من اجل تجاوز هذا الوضع الوبائي الصعب.

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