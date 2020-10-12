المشيشي يدعو لتكثيف حملات مراقبة مدى التزام المواطن بلبس الكمامات

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى مدى امتثال المواطنين لاجراءات حظر الجولان مع التشديد على ضرورة تكثيف الحملات لمراقبة مدى التزام المواطن بلبس الكمامات.

جدير بالذكر بأنه يتم بداية من الأسبوع الحالي، تسليط خطية مالية على كل المخالفين لارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العمومية حُددت بـ 60 دينار .

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