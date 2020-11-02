المشيشي يدعو وزير الداخلية لإنفاذ القانون على كل مخالف

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد في ظل تمديد حظر التجول في ولايات الجمهورية، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وإنفاذ القانون على كل مخالف للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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