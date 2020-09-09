المشيشي يستقبل نبيل القروي وأنور معروف

استقبل رئيس الحكومة اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والقيادي في حركة النهضة أنور معروف.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في إطار التفاعل والتواصل حول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والبحث في سبل تطوير ٱليات التشارك والتعاون بين الحكومة وكل الفاعلين السياسيين.

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