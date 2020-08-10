المشيشي يطلع سعيّد على سير تقدم المشاورات

اخر تحديث : 10/08/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد والمشيشي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الإثنين 10 أوت 2020، بقصر قرطاج هشام المشيشي المكلف بتكوين الحكومة.

وأطلع هشام المشيشي رئيس الدولة على سير تقدم المشاورات.
وقد أكد رئيس الجمهورية على أهمية اللقاءات الجارية، ودورها في المساعدة على التوصل إلى تكوين حكومة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وتعمل على تحقيق انتظاراته على جميع المستويات وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.


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