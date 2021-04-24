المشيشي يعزي فرنسا إثر العملية الإرهابية التي أدّت لمقتل شرطية

تقدم رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم السبت، بالتعازي للشعب الفرنسي ولعائلة الشرطية التي قٌتلت في عملية إرهابية استهدفت مركز شرطة في مدينة رامبوييه بضواحي باريس.

وأعرب رئيس الحكومة عن تضامن تونس الكامل مع الحكومة والشعب الفرنسي، مؤكدا انّ الإرهاب أيّا كانت خلفياته لن يستطيع أن يمسّ من إرادة الشعوب الحرّة في العيش المشترك والتسامح والتضامن فيما بينها، مؤكّدا أن تونس التي دفع بعض أبناءها دمهم لدحر هذه الآفة ستكون دائما إلى جانب أصدقائها وكل أحرار العالم ضدّ هذا العدو.

وشدد رئيس الحكومة على أهميّة تضافر كلّ الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف و العنف والتوقّي من تداعياتهم الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب والتمسك بقيم التسامح والإعتدال والحوار كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء.

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