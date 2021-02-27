المشيشي يعود الحبيب الصيد في المستشفى العسكري

تحول رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 27 فيفري 2021، إلى المستشفى العسكري بتونس للإطمئنان على رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد اثر تعرضه إلى وعكة صحية أمس.

وكان رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد قد تعرض مساء أمس الجمعة، إلى وعكة صحية طارئة أثناء حوار مباشر أجراه خلال حضوره ببرنامج تونس باريس على القناة الوطنية الأولى.

وقد تم على إثر ذلك إيقاف البث لتأمين التدخل الصحي اللازم ونقل الحبيب الصيد إلى المستشفى العسكري .

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