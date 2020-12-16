المشيشي يكلف كاتب الدولة للمالية العمومية بممارسة مهام علي الكعلي

كلّف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الأربعاء، كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية، خليل شطورو، بممارسة مهام وزير الاقتصاد بالنيابة، وذلك طيلة فترة الحجر الصحي الذاتي التي يقضيها وزير المالية على الكعلى الذي أصيب بفيروس كورونا.

وصدر تكليف شطورو في إطار الأمر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 مؤرخ في 16 ديسمبر 2020 والصادر بالرائد الرسمي عدد 125 لسنة 2020.

وألغى المشيشي، زيارة كانت مبرمجة الى ايطاليا يوم الثلاثاء، بسبب إصابة وزيرالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بفيروس كورونا والذي كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة خلال زيارته الى فرنسا .

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