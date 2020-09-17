المشيشي يلتقي الشاهد

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس حزب حركة « تحيا تونس » يوسف الشاهد.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية تنقية المناخ السياسي بما يساعد على تحقيق الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تهم المواطن مشددا على ضرورة انخراط الجميع في مسار انقاذ البلاد خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تعرفه بلادنا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة المشاورات واللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لحشد الدعم والمساعدة لجهود الحكومة في مسار الإنقاذ والإصلاح.

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