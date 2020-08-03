المشيشي يلتقي اليوم ممثلين عن 4 كتل برلمانية

يلتقي المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين 3 أوت 2020، ممثلين عن أربع كتل برلمانية، وهي كتلة حركة النهضة (54 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة قلب تونس (27 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا) .

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وللتذكير فقد التقى المشيشي خلال الأسبوع المنقضي، مشاورات مع المنظمات الوطنية الكبرى وعدد من الأكاديميين والخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني.

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