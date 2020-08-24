المشيشي يلتقي سعيّد

اخر تحديث : 24/08/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المشيشي وسعيد
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الاثنين 24 أوت 2020، بقصر قرطاج هشام المشيشي المكلّف بتكوين الحكومة.
وتناول اللقاء تقدم المشاورات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة الجديدة، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار للإسراع بإيلاء العناية اللازمة للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على أوضاع كل التونسيين والتونسيات.


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