المشيشي يلتقي غدًا بأعضاء حكومته

يُشرف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم غدٍ الخميس 27 أوت 2020، على الساعة التاسعة صباحا بدار الضيافة بقرطاج على أول اجتماع بكامل أعضاء الحكومة المقترحين.

لتذكير فإن حكومة المشيشي تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة، وهم على التوالي:

وزير الدفاع الوطني: ابراهيم البرتاجي

وزير الدّاخلية: توفيق شرف الدين

وزير العدل: محمد بوستة

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي

وزير تكنولوجيات الاتصال: محمد الفاضل كريم

وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق

وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال الدوخ

وزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال

وزير الصحة: فوزي المهدي

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري: عاقصة البحري

وزيرة الصناعة: سلوى الصغير

وزير الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العروي

وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن: إيمان هويمل

وزير الشؤون الاجتماعيّة: محمد الطرابلسي

وزير الشباب والرياضة والادماج المهني: كمال دقيش

وزير التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوسعيد

وزير الشؤون الثقافية: وليد الزيدي

وزير السياحة: الحبيب عمار

وزير التّربية: فتحي السلاوتي

وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: علي الحفصي

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان

وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثريا الجريبي

كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّف بالمالية العمومية والاستثمار: خليل شطورو

كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي

كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والادماج المهني: سهام العيّادي

كلمات البحث :المشيشي;حكومة;لقاء