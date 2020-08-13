المشيشي يلتقي غدًا عددا من الخبراء الاقتصاديين

يلتقي المكلّف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي يوم غدٍ الجمعة 14 أوت 2020، عددا من الخبراء الاقتصاديين بدار الضيافة بقرطاج، وذلك ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة.

وسيلتقي المشيشي كلّا من رضا السعيدي وفاضل عبد الكافي وعز الدين سعيدان ومعز الجودي وفتحي النوري.

ومن المنتظر أيضا أن يلتقي بعد ذلك محمد كمال ربانة رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة ولسعد خذر عن الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة.

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