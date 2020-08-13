المشيشي يلتقي غدًا عددا من الخبراء الاقتصاديين

اخر تحديث : 13/08/2020

هشام المشيشي

يلتقي المكلّف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي يوم غدٍ الجمعة 14 أوت 2020، عددا من الخبراء الاقتصاديين بدار الضيافة بقرطاج، وذلك ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة.
وسيلتقي المشيشي كلّا من رضا السعيدي وفاضل عبد الكافي وعز الدين سعيدان ومعز الجودي وفتحي النوري.
ومن المنتظر أيضا أن يلتقي بعد ذلك محمد كمال ربانة رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة ولسعد خذر عن الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة.


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