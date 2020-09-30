المشيشي يلتقي ممثلي حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة كلا من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري ورئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والقيادي في حركة النهضة أنور معروف.

وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن اللقاء يأتي في إطار المشاورات والمحادثات التي يجريها رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية بهدف تنسيق الجهود بين رئاسة الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين للاسراع بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية هذا الاجتماع والاجتماعات القادمة مع مختلف مكونات المشهد السياسي في تونس لتوفير مناخ سياسي مناسب لحشد الجهود والتعبئة للانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي ينتظرها المواطنون والمضي في تحقيق الاستحقاقات العاجلة خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بالجهات.

وأفاد رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في تصريح اعلامي عقب الاجتماع أن هذا اللقاء الذي جمع الأطراف الداعمة للحكومة خصص للاستماع لوجهة نظر رئيس الحكومة بخصوص برامج حكومته المستقبلية والقوانين التي يتوجب الإسراع بتمريرها كما تطرق الاجتماع إلى الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا على غرار بقية دول العالم ودعم استراتيجية الحكومة في التصدي لجائحة « كوفيد-19″.

من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة أنور معروف أن الاجتماع هدفه التباحث حول سبل دعم عمل الحكومة خاصة على المستوى البرلماني من خلال دعم القوانين التي تقدمها الحكومة والبرامج التي ستضعها الحكومة للخروج من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لجائحة الكورونا.

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