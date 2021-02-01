المشيشي يُؤدّي زيارة إلى هيئة مكافحة الفساد

أدى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين 01 فيفري 2021، زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للإطلاع على مختلف أقسام الهيئة في علاقة بمشمولاتها.
وتناول اللقاء سبل دعم الحكومة لمسار مكافحة الفساد والتسريع في إصدار الأوامر المتعلقة بنشر مضمون التصاريح وتمكين الهيئة من جهاز الوقاية والتقصي وتجديد تركيبة أعضاء مجلسها التي انتهت المدة القانونية لمباشرتهم لعضويتهم منذ شهر مارس 2020.
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