المشيشي يُؤدّي زيارة إلى هيئة مكافحة الفساد

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المشيشي: مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هي سياسة دولة أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال زيارة أداها اليوم الاثنين غرة فيفري 2021 إلى مقرّ اله ...

تونس تنضم رسميا إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تم اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 بتونس العاصمة، إفتتاح الملتقى الدولي لشبكة هيئات مكافحة الف ...

الفخفاخ يُقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أكدت مصادر مطلعة اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ قرر إقالة رئيس ا ...