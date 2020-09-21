المشيشي يُؤكّد رفض تونس لكل أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية

أشرف رئيس الحكومة صباح اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على افتتاح أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2020 التي تنتظم تحت عنوان: « تونس ومحيطها المباشر: من أجل شراكة لتعزيز الأمن والسلم ودفع التنمية المتضامنة ».

وبخصوص الوضع في ليبيا، جدّد هشام مشيشي موقف تونس الرافض للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، مؤكدا على ضرورة تظافر مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة من خلال حوار ليبي- ليبي باشراف الامم المتحدة.

وأشار رئيس الحكومة الى ضرورة تطوير شبكة علاقات تونس مع دول القارة الافريقية والاستفادة القصوى من انضمام بلادنا للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصادية وكذلك مع دول القارة الآسيوية لاسيما في جنوبها وشرقها، علاوة على بلدان آسيا الوسطى التي تعد أحد أهم فروع « طريق الحرير الجديد ».

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