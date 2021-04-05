المشيشي يُؤكّد ضرورة توحيد الخطاب العلمي والاتصالي وتحيينه قبل تقديمه للرأي العام

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الإثنين 5 أفريل 2021، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والذي خصّص لدراسة الوضع الوبائي العام بالبلاد واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بطرق التعامل العلمي مع الوباء سيما في هذه المرحلة.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية دراسة الوضع الوبائي في مرحلته الحالية ومزيد التدقيق في استراتيجية التعامل معه، أخذا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة لخصوصية المرحلة المقبلة.

ودعا المشيشي إلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة وجملة البيانات والمعطيات ذات الصلة، وضبط سياسة اتصالية أكثر نجاعة ودقة حول الوضع الوبائي تقوم على توفير المعطيات المفصلة بشأن انتشار مراحل متقدمة من الوباء من عدمه، مع التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب العلمي والاتصالي وتحيينه قبل تقديمه للرأي العام.

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