المشيشي يُؤكّد لسعيّد انفتاحه على كل المقترحات والتصورات للتسريع بتكوين حكومة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 30 جويلية 2020، بقصر قرطاج هشام المشيشي المكلف بتكوين الحكومة الذي أحاطه علما بفحوى اللقاءات التي أجراها وتطورات مراحل تكوين الحكومة.

كما أعلم هشام المشيشي رئيس الدولة بالخطوات المقبلة، مؤكدا الانفتاح على كل المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تساهم في التسريع بتكوين حكومة تستجيب للمطالب الملحة ولانتظارات كلّ التونسيين .

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