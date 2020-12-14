المشيشي يُدشّن «رواق الحبيب بورقيبة» بدار تونس بباريس

دشن رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء أمس الأحد 13 ديسمبر 2020، « رواق الحبيب بورقيبة » بدار تونس رفقة وزيرة التعليم العالي الفرنسية فريديريك فيدال ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة.

وقال المشيشي إن تونس ورغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعرفها منذ 2011 إلا أنها اختارت الوفاء لتوجهها بدعم التعليم عبر المضي في مشروع « رواق الحبيب بورقيبة » والذي قدرت تكلفة بنائه بحوالي 23 مليون أورو وذلك بهدف الاستجابة للطلب المرتفع من طلبتنا خاصة في باريس.

وشدد رئيس الحكومة أن اختيار مضاعفة طاقة استيعاب دار تونس عبر هذا المبنى الجديد يأتي لاثراء الأجواء الثقافية لمنظمة دار تونس من خلال تجهيز قاعة متطورة تستجيب للمعايير التقنية الحديثة ويحتوي على 250 مقعد سيخصص للتظاهرات الثقافية.

واطلع رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة على الأجنحة المخصصة لإقامة الطلبة وزار عدد من الغرف والمرافق المخصصة لهم كما قام بزيارة إلى جناح ابن خلدون التابع لدار تونس وتحادث مع عدد من الطلبة المقيمين

ويتكون المبنى الجديد من سبعة طوابق ويحتوي على 200 غرفة للاقامة الفردية ومسرح يتسع ل250 شخص مفتوح للعموم اضافة الى مطعم وقاعة شاي.