المشيشي يُراسل قيس سعيد لتحديد موعد أداء اليمين الدستورية لوزرائه الجُدد

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح إعلامي على هامش تكريمه لثلة من الرياضيين في مجال الغوص البحري اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، أنّه راسل رئيس الجمهورية رسميا لتحديد موعد لأداء اليمين دون أن يتلقى ردا إلى حد الآن، متمنيا أن تتم الاستجابة لهذا الطلب.

وقال المشيشي إنه لم يتلقى من رئيس الدولة الإحترازات التي يملكها ضدّ الوزراء الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري، معتبرا أنّ المسألة طالت قليلا وتساءل عن عدم دعوة قيس سعيد الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم لثقة البرلمان ما سيساهم في تعطيل مصالح البلاد.

واعتبر المشيشي أن الوقت قد حان ليباشر الوزراء الجدد الحاصلون على أغلبية معززة في البرلمان، مهامهم.

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