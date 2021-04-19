المشيشي يُشرف على تسليم شقق لفائدة عدد من منتسبي أسلاك قوات الأمن الداخلي

تولى اليوم الاثنين 19 أفريل 2021، رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية « هشام مشيشي » الإشراف على حفل توزيع مفاتيح 12 شقة، على وجه الكراء، تابعة لديوان مساكن الاطارات النشيطة لوزارة الداخلية بجهة المروج 05 من ولاية بنعروس على عدد من إطارات وأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي، وذلك في إطار الإحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي.

ويندرج ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الاحاطة الاجتماعية بمنتسبي مختلف أسلاكها، إضافة إلى ما يمثله ذلك من تعزيز للرصيد العقاري لديوان مساكن الاطارات النشيطة بوزارة الداخلية الذي تضعه على ذمة أبنائها بمعاليم كراء مدروسة.

وقد تولى رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية إلقاء كلمة بالمناسبة جدد من خلالها تهانيه لكل إطارات واعوان قوات الامن الداخلي بعيدهم الخامس والستين .

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