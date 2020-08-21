المشيشي يُطلع سعيّد على مستجدات تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الجمعة 21 أوت 2020، بقصر قرطاج هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتكوين الحكومة الجديدة.

وتناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد وضرورة تشديد الحرص على أمن وسلامة المواطنين على الطرقات وفي مختلف مناطق الجمهورية.

كما أطلع هشام المشيشي رئيس الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات الجارية من أجل تكوين حكومة تستجيب لانتظارات الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة.

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