إقرار مرض كوفيد19 كمرض مهني للعاملين في القطاع الصحي

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال كلمة ألقاها مساء اليوم السبت، عن إقرار مرض كوفيد كمرض مهني للعاملين في القطاع الصحي امتنانا لهم على تضحياتهم اليومية .

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة انطلقت في اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير التي ستمكن من الترفيع في أسرة الأكسيجان من 400 في القطاع العام إلى ما يزيد عن 1200 إلى موفى شهر أكتوبر الجاري.

كما قال المشيشي إن القطاع الخاص سيُرفع من أسرة الأكسيجان من 150 حاليا إلى ما يزيد عن 700 في موقى أكتوبر .

أما فيما يخص أسرة الإنعاش، أشار المشيشي إلى أنه يتم حاليا العمل على الترفيع منها في القطاع العمومي من 95 حاليا إلى 220 في أوائل شهر نوفمبر، فيما يعمل القطاع الخاص على الترفيع في قدرته الاستشفائية في أسرة الإنعاش من 100 سرير إلى 200 سرير في أوائل نوفمبر المقبل.

كما تقرر تخصيص 4 مراكز حجر إجباري للمصابين بفيروس كورونا بولايات المنستير والمهدية ومدنين في انتظار تركيز 8 مراكز أخرى بتوزر وقبلي والمهدية، مع الترفيع في عدد المخابر العمومية التي تتولى القيام بتحاليل كوفيد19 إلى 19 مخبرا و33 مخبرا خاصا.

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