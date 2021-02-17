المشيشي يُعلن الترفيع في نسبة الطلبة المتمتعين بالمنحة الجامعية إلى 50 بالمائة

تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، إلى المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية من ولاية نابل الذي يدرس 620 طالب في اختصاصات متعددة حيث اطلع على سير الدروس بعدة أقسام، كمخبر الميتروبولوجيا الذي يقدم دروس تطبيقية للطلبة في كيفية قيادة باخرة في مختلف الظّروف المناخية.

كما زار رئيس الحكومة المبيت الجامعي والمركز الثقافي للمعهد.

وفي حوار تفاعلي، استمع رئيس الحكومة لمشاغل الطلبة التي تركزت أساسا على شح عروض الشغل في مثل هذه الاختصاصات كشعبة الهندسة الميكانيكية وهندسة الأساليب مع صعوبة تلقي الدروس في فترة الكورونا التي اتسمت بنظام الدراسة عبر الأفواج وعبر تقنية التواصل عن بعد.

وأعلن المشيشي عن مراجعة معايير إسناد المنح الجامعية إلى الطلبة بما يسمح بالترفيع في نسبة الطلبة المتحصلين على منحة إلى 50% من مجموع الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية.

كما افتتح رئيس الحكومة الإذاعة الداخلية بالحي الجامعي، ودشن نظام البطاقة الذكية للحجز المسبق بالمطعم الجامعي وهي عبارة عن آلية رقمية تمكن من تسريع الخدمات وتحسين جودتها، فضلا عن ترشيد النفقات المرتبطة بالإعاشة.

وأكد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي، أن زيارته اليوم للمعهد المذكور تندرج في اطار الاطلاع على ظروف دراسة الطلبة واقامتهم بالمبيت الجامعي اضافة إلى المطعم الجامعي النموذجي الذي يكرّس رقمنة الادارة وتوفير جملة من الخدمات عبر البطاقة الذكية للطالب والتي سيتم تعميمها على مستوى ثمانية مطاعم جامعية حتى يتسنى ترشيد الموارد والنفقات من خلال الحجز المسبق وذلك في اطار تحسين وتطوير الخدمات الطلابية.

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