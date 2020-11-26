المشيشي يُعلن انطلاق الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر الأمس الأربعاء 25 نوفمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة عددا من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.

وأوضح رئيس الحكومة أن اللقاء يندرج في إطار الانطلاق في الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية و في إطار تعزيز السياسة التشاورية للحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة و خاصة منها قانون المالية للسنة القادمة.

وأفاد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار مزيد التشاور بشأن المسار الاستراتيجي الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية هذا اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على نتائج العمل الحكومي في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد.

وجمع اللقاء كل من نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، و عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة و أنور معروف عن كتلة حركة النهضة، ومهدي مجدوب عن حركة تحيا تونس، والنائب عياض اللومي عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، والنائب خير الدين الزاهي نائب رئيس كتلة الإصلاح ، والنائب عماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية.

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