المشيشي يُعلن قراره تشكيل حكومة كفاءات مستقلة

أعلن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي في نقطة إعلامية عشية اليوم الاثنين، قراره تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما تكون حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي يكون محور اهتمامها المواطن وأولوية أولوياتها تقديم الحلول العاجلة له دون أن تكون رهينة التجاذبات السياسية.

واعتبر المكلف بتشكيل الحكومة أن المشاورات الجارية لتكوين الحكومة والمناخ السياسي يكشف حدّة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى أن هذا الاختلاف لا يسمح بإيجاد صيغة لتكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد خاصة في ظل الوضعية الإقتصادية الصعبة والهشة التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة.

وقال المشيشي إن الحكومة يجب أن تتوفر في أعضاءها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أهداف برنامجها .

وأشار المشيشي إلى أن عمل الحكومة سيرتكز على المحاور التالية:

-إيقاف نزيف المالية العمومية

-المحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتطوير نظم الحوكمة بها

-تعزيز مناخ الإستثمار عبر استرجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين

-الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفعيل كافة آليات الضغط على الأسعار

-تدعيم الإحاطة بالفئات الهشة وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات

-تكريس علوية القانون وفرض احترامه.

كلمات البحث :المشيشي;حكومة كفاءات