المشيشي يُعلن عن إحداث صندوق لجمع التبرعات

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي في نقطة إعلامية عقب اشرافه على ندوة الولاة وجلسة استثنائية مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم السبت 10 أفريل 2021، عن إحداث صندوق لجمع التبرعات لمساعدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19.

وأشار المشيشي إلى أنّ الحكومة ستعمل على وضع الآليات اللازمة لضمان الشفافية لجمع التبرعات وتوزيعها .

كما دعا مشيشي التونسيين إلى الانخراط في مجهود التضامن الاجتماعي لمساعدة الفئات التي تضررت أنشطتها جراء تداعيات انتشار كورونا، وخاصة ممن يواصلون التمتع بأجورهم وامتيازاتهم.

من جهته، أعلن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي عن تبرع أعضاء الحكومة بــ 50 بالمائة من أجرتهم لشهر أفريل لفائدة الصندوق .

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