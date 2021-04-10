المشيشي يُعيد إقرار فرض حظر التجول بداية من الساعة 10 ليلا

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي في نقطة اعلامية عقب انعقاد ندوة الولاة وجلسة استثنائية للجنة العلمية لمجابهة كورونا ظهر اليوم السبت، ادخال تعديل على توقيت حظر التجول استجابة لطلب رئيس الجمهورية، وإقرار فرضه بداية من الساعة 10 ليلا عوضا عن السابعة مساء.

وشدد المشيشي على ضرورة الالتزام بشكل أوسع بإجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات في الفضاءات المغلقة واخترام البروتوكولات الصحية ولبس الكمامات، في مختلف الفضاءات على غرار المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أنّ الدولة ستقوم بدورها الرقابي وستتم معاقبة كل من لا يلتزم بالاجراءات الوقائية.

كما أكد المشيشي على خطورة الوضع الوبائي ودقته في هذه المرحلة.

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