المشيشي يُقرّ استثناءات في مجال الصفقات والانتدابات لـ11 منشأة عمومية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا، أمر حكومي مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية على المنشآت العمومية.

وينص الأمر الحكومي على أن مراقب الدولة يتولى التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.

كما أن لمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة، ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

وتدعى المنشآت العموميّة المعنية بالاستثناء إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتمّ المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.

كما تدعى المنشآت المعنية بالاستثناء إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.

ويتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي.

وفيما يلي المنشآت المعنية بالاستثناء:

شركة اسمنت بنزرت من الفصل 18 إلى الفصل 22

شركة اسمنت أمّ الكليل من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسيّة لصناعة الحديد (الفولاذ) من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة الوطنية لتوزيع البترول من الفصل 18 إلى الفصل 22

المجمع الكيميائي التونسي من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسيّة للتنقيب من الفصل 18 إلى الفصل 22 والفصل11 مكرّر

شركة الخطوط التونسيّة من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسية للملاحة من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة العامّة للمقاولات والمعدات والأشغال من الفصل 18 إلى الفصل 22

الشركة التونسيّة للصناعات الصيدليّة من الفصل 18 إلى الفصل 22

الديوان الوطني للبريد من الفصل 18 إلى الفصل 22.

كلمات البحث :الانتدابات;الصفقات;منشأة عمومية