المشيشي يُكرم الدكتورة «آمال عمامو»

تولى صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2021، رئيس الحكومة المُكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية « هشام مشيشي » بمقر الوزارة، تكريم الدكتورة « آمال عمامو » رئيس مصلحة طب الشغل والسلامة المهنية بإدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية وذلك لحصولها على المرتبة الأولى في المناظرة الوطنية للارتقاء لرتبة طبيب أول.

وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم، يُمثل التكريم رسالة تشجيع توجه بها رئيس الحكومة المُكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية إلى « أمال عمامو » ومن خلالها إلى كل العاملين بمصالح الصحة وكل منتسبي وزارة الداخلية لما يبذلونه من مجهودات.

ودعا المشيشي إلى العمل من أجل الارتقاء بالتحصيل العلمي بما ينعكس إيجابيا على نجاعة الإداء لمختلف الهياكل والادارات بالوزارة.

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