المشيشي يُكرّم الأمنيين الذين ساهموا في القضاء على إرهابيي عملية سوسة

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 بمقر وزارة الداخلية، على موكب تكريم العناصر الأمنية التي ساهمت في القضاء على ارهابيي عملية سوسة.

وللتذكير فقد تعرّض عونان تابعان لسلك الحرس الوطني يوم الأحد 6 سبتمبر 2020، إلى عملية دهس من طرف 03 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي سوسة قبل أن يعمدوا إلى طعنهما وافتكاك أسلحتهما ويلوذوا لاحقا بالفرار.

وقد تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

كما أسفرت العملية عن استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.

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