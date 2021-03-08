المشيشي يُكلف هؤلاء الأطراف بتقديم تقرير حول تلوث مياه سد سيدي سالم

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه على إثر لقاء جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم أعلم رئيس الحكومة النائبين بقراره تكليف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز 48 ساعة وبتحميل كافة الاطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة.

كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.

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