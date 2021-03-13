المشيشي يُكلف وزير التجارة والصناعة بالنيابة بالتحول فورا إلى قابس

كلّف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم السبت، على إثر انفجار صهريج في معمل الأسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس، وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالنيابة محمد بوسعيد، بالتحول فورا الى قابس للاطلاع على ملابسات وظروف هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة شخص.

كما كلف المشيشي الوزير بضرورة متابعة التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الحادث ودعاه إلى ضرورة توفير الاحاطة بأسر المتوفين ومواساتهم.

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